domingo 20 de noviembre de 2022

Debes tirarte a la arena y luchar por el amor de la persona que llevas dentro de tu corazón. Este es un buen momento astral y por ello o lo consigues ahora o no lo conseguirás nunca. Es probable que te lleves una sorpresa muy positiva o, en su caso, que las cosas no vayan tan mal como tú esperabas. Es el momento de dejarlo al destino.

El día va a tener muchas sorpresas para ti, cambios inesperados y quizás algún doloroso desengaño. Todo lo que esperas y has pensado para hoy es muy probable que no salga y, sin embargo, te esperan muchas novedades que llenarán tu día de un modo muy distinto. Al mismo tiempo, algo que te apetecía mucho no va a suceder.

Hoy te sentirás feliz y lleno de esperanza, incluso si no hubiera demasiados motivos para ello. Sin embargo, es probable que no estés demasiado comunicativo, incluso en muchos momentos sentirás la necesidad de estar solo o disfrutar de momentos muy íntimos con tu pareja. Necesitas apartarte del bullicio y buscar la paz.

