Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 20 de junio de 2021.

Aries

Quizá es el momento de tomar la decisión de cuidar más tu aspecto y no dejarte llevar por lo que no te hace ningún bien y además no favorece tu imagen, pero sobre todo a tu organismo. Plantéate seriamente que es hora de empezar a tener fuerza de voluntad.

Tauro

Te interesa más aprender de las experiencias, de una manera práctica, que de la teoría. Eso te hace crecer espiritualmente y en la jornada de hoy es posible que te sucedan cosas que te van a ayudar a aprender cosas importantes para evolucionar.

Géminis

Eso que ves por las redes sociales puede llevarte a algún error, ya que no es del todo como tu lo interpretas o crees que es, así que déjalo correr, o al menos ponlo en cuarentena. Dentro de un tiempo averiguarás lo que hay de cierto en ello.

Cáncer

Si tienes pareja, querrás poner las cosas claras en un tema con el que no estás de acuerdo, pero estás dilatando el momento y eso no te conviene. Enfréntalo de manera tranquila, pero firme. Después respirarás con más tranquilidad, aunque haya algo de tensión.

Leo

No debes tomar partido por nadie en una discusión en la que pueden saltar chispas entre amigos o familiares. Si se trata de un hijo, lo cierto es que debes de mantenerte a su lado incuso si no estás de acuerdo con él en ciertas cosas o en su manera de afrontar la vida.

Virgo

Vas a hacer muy feliz a un amigo o a una amiga al proponerle un plan de vacaciones que es muy original y tentador. Su alegría será muy sincera y lo cierto es que vas a hacer algo muy importante para esa persona, significaducho para ella tu compañía.

Libra

Es posible que tu lado más crítico salga hoy a relucir, pero procura que los demás no lo tomen a mal. Es importante que hagas crítica constructiva sobre lo que hay a tu alrededor y no destructiva, porque eso te puede perjudicar mucho si no lo controlas.

Escorpio

Hoy te sentirás, quizá, un poco vulnerable emocionalmente porque hay alguien que no ha reaccionado como tu pensabas o no te ha hecho tanto caso como necesitabas. Si tienes confianza, díselo, el diálogo te aportará bienestar.

Sagitario

Todo lo relacionado con el hogar, con lo doméstico, con tu entorno más cercano, te va a proporcionar hoy un sentimiento de calidez y te encontrarás muy bien allí, incluso mejor que en la calle o con demasiado ruido a tu alrededor. No te preocupes si los demás no lo comprenden.

Capricornio

Tus ánimos suben y experimentas ganas de hacer cosas divertidas y reír en compañía de amigos o de alguien de la familia con quien te entiendes muy bien. Abre tu corazón a esa persona y encontrarás comprensión y afecto a raudales.

Acuario

Puede que le des vueltas a la semana que comienza en la que es muy probable que haya alguna prueba un tanto difícil a la que te tienes que enfrentar, pero si te preparas bien, sobre todo mentalmente y te convences de que lo superarás, todo saldrá bien.

Piscis

Se acerca un viaje que puede suponer un antes y un después en una relación muy especial. Haz todo lo posible para que esté lleno de detalles y para eso debes prepararlo todo con sumo cuidado y no dejar nada ala improvisación. Ojo con los despistes.