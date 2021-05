Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 2 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estás olvidando o dejando de lado, por pereza, algo que es bueno para tu mente y tu cuerpo. Si se trata de hacer algo como la atención plena o alguna clase de mindfulness o meditación, vuelve a disciplinarte para seguir con esa beneficiosa práctica.

Tauro

Sabrás aprovechar muy bien la jornada, que te traerá ratos de ocio y diversión y que en cualquier caso te va a permitir disfrutar de una persona con la que te gustaría pasar más tiempo. Aprovecha esa corriente de afecto al máximo, te trae felicidad.

Géminis

Hay una información que te llegará por las redes que te va a hacer sonreír o que te trae un buen recuerdo. Eso no quiere decir que te dejes llevar por el pensamiento de lo que has perdido o ya no está en tu vida. Simplemente recuerda que todo está en permanente evolución.

Cáncer

Hay alguna actividad de tipo artístico que hoy va a llenarte de buenas sensaciones, quizá algo que practicas aunque solo sea de manera casual o sea un hobby. En cualquier caso te servirá para ayudarte a pensar y a mantener tu mente con mucha calma.

Leo

Tu fuerza de voluntad hoy te lleva a dejar quizá el descanso para ponerte a hacer algún pequeño trabajo o adelantar algo de cara a la semana que viene. Esto es bueno, pero debes analizar cuánto tiempo dedicarle, ya que es fundamental que desconectes y recargues pilas.

Virgo

Buen día para limar asperezas con alguna persona muy cercana con la que había un pequeño problema o había que aclarar ciertas actitudes. La razón vendrá a imponerse y te abrirás a escuchar sus problemas o a contarle los tuyos con sinceridad.

Libra

Si cambias ciertas actitudes y rectificas, verás cómo mejoran ciertas relaciones o ciertas partes de tu vida. Hacer cosas distintas que no te habías planteado nunca o que no te creías capaz de hacer, significa que estás evolucionando. Es un salto de fe, hazlo.

Escorpio

Deja volar tu imaginación y visualiza algo que te apetece mucho hacer o que suceda de verdad. Verás que es más fácil averiguar el modo de conseguirlo de esa manera y que encontrarás respuestas en donde menos te lo esperas. Confía en lo que llegará.

Sagitario

Ya falta menos para que dejes de lado una mala experiencia que has tenido y que aún tiene alguna repercusión en tu lado afectivo o emocional. Se trata simplemente de que dejes que el tiempo te aleje de ella y eso lo puedes conseguir si te lo propones mentalmente.

Capricornio

No hay nada que no seas capaz de conseguir si realmente lo haces con todo tu empeño y con los pies en el suelo. Sueles tener las cosas claras y eres realista, así que hoy puedes avanzar en un proyecto. Alguien te enseña algo que puede ser clave.

Acuario

Quizá has hecho un paréntesis en tu vida y ahora regresas a un punto en el que estabas antes y que no es tan malo como te parecía. Pero no debes de reprocharte nada, cada uno tiene derecho a equivocarse y a seguir su camino como le convenga.

Piscis

Recuperarás una relación amistosa que has perdido por dejadez o porque estabas pendiente de otras cosas de tu vida y que te estaban ocupando mucho tiempo. Verás como todo fluye con mucha amabilidad y afecto y eso te da una nueva ilusión.