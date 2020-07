Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Pelear por lo que quieres se te da bien, así que no debes de consentir que nada ni nadie menoscabe esa fuerza porque te digan algo con mala idea o demuestren cierta envidia por tus logros. Mereces lo que tienes y lo que has conseguido, no lo olvides.

Tauro

Saltarás de alegría al ver que una meta que te habías propuesto, algo muy íntimo y personal, estás a un paso de conseguirla. Eso aumentará tu autoestima porque al fin y al cabo te habrás demostrado que podías hacerlo y que eres muy capaz.

Géminis

Romper ciertos lazos con un grupo de personas con el que ya no tienes nada que ver y que incluso te provocan cierto rechazo es algo que debes de hacer cuanto antes. No te costará tanto como crees y debes plantearte que lo importante es cómo te sientas tu, no ellos.

Cáncer

Atender varias cosas a la vez es un difícil equilibrio que hoy tienes que manejar con cuidado para que nada se escape a tu control. No debes despistarte de algo fundamental para que todo transcurra con calma, sobre todo si tienes hijos. Cuidado.

Leo

No te preocupes demasiado si no te queda más remedio que creer en la palabra de una persona que te dará una noticia pesimista o desagradable o contará algo negativo que no podrás comprobar. Ya podrás hacerlo en otro momento y esa información posterior te tranquilizará.

Virgo

Te dejarás atrapar por un paisaje o por la naturaleza que está más cerca de ti y que tanto bien te ha hecho en este tiempo atrás. Volverás a ella de una forma en la que tu mente se relajará y te encontrarás muy unido a esa tierra o a ese lugar que te entusiasma.

Libra

Vas a pensar mucho sobre una persona con la que tienes una relación y en la que has llegado a un punto en el que tienes que dar un paso más. No te pongas trabas, no te asustes por la responsabilidad, porque es hora de dejar fluir los sentimientos.

Escorpio

No le pidas excesos a tu organismo y cuídate todo lo que puedas ya que aunque ahora te parezca que tu energía y tu aguante es eterno, eso no es así y harás bien en procura llevar una vida un poco más saludable de la que acostumbras. Ten cuidado.

Sagitario

Quedarse en casa hoy no te va a aportar gran cosa, así que si alguien te hace una invitación, aunque sea alguien a quien conoces poco, no la rechaces y sal a dar una vuelta o a charlar de cosas intrascendentes, pero que te distraerán. Confía más en la gente.

Capricornio

Necesitas cerrar un capítulo de tu vida que ya no te da satisfacciones suficientes en muchos aspectos y eso no es tan malo como parece a primera vista, incluso si crees que la decisión va a molestar a ciertas personas. Es tu decisión y tu vida.

Acuario

Probablemente no pares de darle vueltas a la manera de escapar de una realidad que tienes ahora y que realmente no te gusta. Pero de momento no vas a encontrar solución y menos si te obsesionas. Visualiza algo agradable y rompe con rutinas.

Piscis

Muchos nativos del signo tienen tendencia a preocuparse mucho de lo social, con intereses humanitarios que ahora se despliegan de nuevo con fuerza. Una actividad relacionada con ellos les hará sentirse muy felices ahora, porque tienen oportunidades nuevas.