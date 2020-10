Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 18 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Controlar tus emociones será muy importante hoy, ya que no te conviene que se note demasiado lo que estás pensando de una persona, porque eso podría producirte un problema más tarde, incluso si ahora no te das demasiada cuenta. Ojo con las expresiones de tu cara.

Tauro

Vas a aprovechar mucho una acción o una diversión relacionada con la naturaleza, incluso si es algo cotidiano para ti, para seguir poniendo distancia con alguna tensión que podría producirse con la familia. No te importará estar en soledad.

Géminis

Hoy estarás dándole vueltas a algo que has hecho durante la semana en el plano profesional porque los resultados obtenido, y eso que has puesto mucho de tu parte, no llegan a lo que buscas. Piensa si no es el momento de cambiar la perspectiva.

Cáncer

Las palabras de alguien te van a llevar a pensar en cómo cambiar algo que no te gusta y buscar ser más feliz con lo que tienes. Serán palabras de esperanza y lo cierto es que te harán mucho bien si las escuchas atentamente y las aplicas a tu vida.

Leo

Tendrás muy claro hoy hacia dónde vas y lo que quieres hacer en un tema que te ha estado persiguiendo mentalmente durante mucho días. Pero hoy llega la calma y una felicidad interior porque tienes mucha seguridad y ves que todo lo bueno se abre ante ti.

Virgo

Tendrás una conversación muy interesante con alguien que te aporta puntos de vista diferentes. No todo el mundo ve o siente las mismas cosas y en esa diversidad radica una manera distinta de sentir. Deja que todo eso llegue a tu interior sin miedo.

Libra

No creas que eres la única persona en el mundo que tiene defectos, así que si has cometido un error, perdónate y pide perdón si crees que alguien lo necesita para sentirse bien. No te costara demasiado y te sentirás tu también mejor después.

Escorpio

Un amigo o una amiga muy cercana se va a poner hoy a tu lado para ayudarte en eso que te está costando tanto hacer o comprender. Esa ayuda te vendrá muy bien porque conseguirás pasar la prueba y además te afianzarás en su amistad.

Sagitario

Cuidado con las compras compulsivas, sobre todo on line, ya que después te vas a lamentar de haber gastado más de lo que debías y puedes encontrarte en un problema económico. Haz cálculos y gasta en lo necesario en este momento.

Capricornio

No te fíes de las apariencias de nadie y menos si solo conoces a esa persona a través de las redes sociales. Utilízalas con el mayor cuidado posible sin dar ningún dato que pudiera descubrir ciertas cosas de tu intimidad. No creas que lo sabes todo.

Acuario

Tu imaginación, que estará muy fértil y creativa, te puede jugar alguna mala pasada sin que te lo espere si no la controlas, sobre todo en relación con las posibilidades de hacer algo con lo que sueñas. Debes poner los pies en el suelo.

Piscis

Por mucho que lo pretendas, no podrás asegurarte de que una persona que te promete algo lo va a cumplir. Debes de tener paciencia y esperar con todo la ilusión y la esperanza posible. Dentro de poco algo que se pone en marcha te beneficia.