domingo 18 de diciembre de 2022

En tu círculo más íntimo te vas a encontrar con algún problema o preocupación importante. No te afectará a ti, pero podría afectarle a tu pareja o a alguno de tus padres o hijos lo que te causará una gran angustia. Sin embargo, no hay nadie como tú para hacer frente a las situaciones más difíciles, y sabrás estar a la altura.

Alguien te está ofreciendo, o te va a ofrecer próximamente, su amor o tu amistad. En principio tú estarás dudoso o reacio a aceptarlo, pero debes dar el paso o perderás una seria oportunidad de ser feliz. No te fíes de las apariencias, puedes llegar a querer mucho a esa persona que ahora casi no significa nada para ti.

Disfruta del día y no te agobies por los problemas laborales o financieros, todas estas cosas las vas a poder solucionar en su momento, pero ahora nada puedes hacer preocupándote. Tan solo ten cierta prudencia con los gastos si el dinero escasea o tú crees que va a escasear próximamente, además eso podría no ocurrir.

No sufras por el amor porque no se puede mandar sobre el corazón, sobre los hechos y acontecimientos mundanos si puedes actuar, pero el corazón tiene sus propias leyes. Te guste o no ahora debes mirar hacia el futuro, soltar ese lastre del pasado que te destruye poco a poco y abrirte a nuevas esperanzas más reales.

Hoy te sentirás especialmente sensible y estarás entre gente que te quiere, lo que te permitirá disfrutar de un día en armonía, aunque en muchos momentos no podrás evitar dejarte llevar por esos miedos e inseguridades que siempre te persiguen, sobre todo hacia la tarde o el final del día. Un día ideal para estar en familia.

You May Also Like