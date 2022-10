domingo 16 de octubre de 2022

Tienes que calmarte y pensar mucho los pasos que vas a dar porque de lo contrario hoy podrías tener un día un poco estéril, desplegar una apasionada actividad, pero que luego todo eso no te sirva para lo que realmente estabas buscando. No estás del todo bien y tus iniciativas no dan el resultado que esperas o que te mereces.

Hoy tendrás importantes oscilaciones de carácter, por la mañana te vas a levantar con mal pie y te mostrarás muy exigente y colérico, mientras que por la tarde todo será muy diferente y sacarás tu lado más sensible y cariñoso. En realidad no será un mal día para ti, pero tu sí podrías darle algún disgusto a tus seres queridos.

Este podría no ser un buen día desde el punto de vista de las emociones y sentimientos, te vas a dar cuenta de que algo, o a alguien, que tienes un gran deseo de conseguir no será posible llevarlo a cabo. La realidad se impone a los sueños e ilusiones y eso te va a causar un gran pesar, al menos en los primeros momentos.

