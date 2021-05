domingo 16 de mayo de 2021

Hoy puedes aprender una lección importante, pero debes abandonar todo prejuicio y sobre todo, saber escuchar con un espíritu constructivo y no anclándote en ideas preconcebidas. No siempre llevas la razón, y eso debes de reconocerlo.

Encerrarte en un círculo y no salir de ahí, no es bueno y hoy te vas a dar cuenta de que de alguna manera debes hacer un esfuerzo para dejar atarás algunas cosas y no darle más vueltas. Un amigo o una amiga pueden ser muy importantes en este sentido.

Esos amigos que tienes en las redes sociales o crees que tienes, puede que no estén jugando demasiado limpio en algunos aspectos. Hoy tendrás tiempo de revisar ciertos comentarios o ciertas actitudes que realmente no son muy positivos. Abre los ojos.

Perder los nervios no va a cambiar la realidad, así que si hoy ves algo que no te gusta o sucede algo desagradable, encáralo con total parsimonia y con toda la distancia mental que puedas. Cuanto más te alejes del problema en caliente, mejor lo resolverás.

