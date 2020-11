Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 15 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Sentirás mucha admiración por alguien de la familia que a pesar de todo y a pesar de su edad o de sus circunstancias, te sigue insuflando energía y positividad. Su fuerza te la transmite y de hecho llega a ser para ti algo transformador y magnífico.

Tauro

Deja que llegue alguien a tu vida, incluso si crees que no es para siempre. No importa el futuro, importa el hoy y como te sientas en este momento. No rechaces nada ni a nadie, incluso si te parece algo atrevido el asunto. Vive la aventura sin miedo.

Géminis

Si te dedicas a tu hogar hoy, a mejorarlo en cualquier aspecto o cuidarlo más, no te importará el esfuerzo y el cansancio que pueda suponer ese trabajo. Al final te encontrarás con un plus de comodidad que te traerá mucho bienestar.

Cáncer

Realizarás una compra que te puede ayudar a mejorar tu organismo con el ejercicio o cuidando tu alimentación. Desde luego, será un dinero bien empleado ya que ahora es importante cuidar tu salud y prevenir cualquier tipo de trastorno. Está en tus manos.

Leo

Ojo con las tacañerías que pueden aparecer hoy en tu día a día, en lo más cotidiano y eso te puede hacer caer en comprar o consumir algo que no es lo suficientemente bueno. Lo barato es caro, eso es algo que sucede muy a menudo.

Virgo

Si te dejas llevar por algo con lo que no estás muy de acuerdo, luego no te quejes de lo que suceda. A menudo es mucho mejor ser sincero y no dejar que los demás hagan lo que les apetezca sin pedir opinión o llegar a un consenso.

Libra

Te desquitarás de lo que ayer no te gustó y estarás muy a tu aire hoy, incluso si tienes familia, procurarás alejarte un poco de ella o hacer algo que solo te apetezca a ti. Disfrutarás de esos momentos que desde luego son necesarios para tu equilibrio.

Escorpio

No podrás estar más satisfecho o satisfecha de tu intervención en un conflicto que has conseguido arreglar. Gracias a ti, vuelven las aguas a su cauce y esas personas que estaban enfadadas o que habían entrado en un distanciamiento absurdo, se perdonan y se reconcilian.

Sagitario

Habrá algo hoy que quizá te lleve a sentir cierta tensión con la pareja, quizá relacionado con la familia política o con ayudar a terceras personas, algo con lo que no estás de acuerdo. Debes solucionar el tema y no dejar que crezca el malestar.

Capricornio

Si algo no sale como te gustaría, piensa que puedes cambiar para conseguirlo y no eches la culpa a los demás. A lo mejor eres tu quien tiene que dar el primer paso para que todo eche a andar de nuevo. No es bueno dejarse llevar por la pereza.

Acuario

Te harás bastantes preguntas hoy y quizá no encuentres la respuestas. Entonces, lo que más te conviene es cambiar tu punto de vista, porque en alguna cosa te equivocas. Pide consejo y escucha lo que tienen que decirte los más cercanos.

Piscis

Podrás presumir de un logro que has conseguido, quizá sea algo relativo a tus aficiones o algo que no tenga que ver con lo profesional sino a un reto personal. Eso te hará estar en buena comunicación con la gente que te puede felicitar. Sonreirás.