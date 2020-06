domingo 14 de junio de 2020

Escucha a una persona cercana que te dará una opinión muy interesante porque no debes pensar que lo sabes todo. Ojo con ese punto de soberbia que a veces aparece en ti y que no es nada positivo para tu imagen. Cuídala más.

Habrás de observar con mucho cuidado todo aquello que tenga que ver con la salud y no dejar que nada ni nadie se interponga en el camino de tu recuperación si hace poco que has salido de un etapa complicada. Ahora toca cuidarte mucho, no lo olvides.

No te metas entre dos personas que han tenido una discusión y menos si es de dinero o si tiene relación con bienes o propiedades diversas. No saldrías sin daño emocional de esa relación porque una de las partes te acusaría de favorecer a la otra. Ten cuidado.

