domingo 14 de febrero de 2021

Enfrenta de manera tranquila, pero firme, cualquier tema con el que no estés de acuerdo con tu pareja. Si no lo aclaras ahora, vas a estar todo el rato dándole vueltas y contándoselo a un amigo o a una amiga y eso va a contribuir a aumentar tu confusión.

Procura no quedarte en casa y si puedes, sal a tomar el sol, ya que te aportará toda su influencia positiva, que debes aprovechar al máximo. Será un manantial de energía para tu salud pero también te va a aportar un plus de actividad y recuperación mental.

Quizá tus ánimos anden algo bajos hoy y necesites que te animen. Si no quieres decir lo que te pasa o no le encuentras explicación, tampoco es necesario. Llama a esa persona de tu confianza y charla un rato con ella. Un juego te distraerá la mente.

Reirás bastante gracias a las ocurrencias de un amigo o de un compañero y eso te va a venir muy bien porque la risa puede ser algo muy curativo y en este momento necesitas cierta curación. No eches de menos lo que no tienes y disfruta de lo que posees.

You May Also Like