domingo 13 de diciembre de 2020

No hagas nada que se salga de lo habitual delante de los demás. Jugar a ser extravagante no va contigo y ahora menos porque alguien podría sentir mucha extrañeza por tu comportamiento y pedirte explicaciones. Ten cuidado con todo eso hoy.

Puede que sientas un poco de agotamiento de escuchar malas noticias o un pesimismo generalizado a tu alrededor, pero rendirse a él no es una opción para ti porque tienes muchas cosas que hacer y no puedes perder ni un minuto. Saldrás adelante.

No te va a afectar una crítica porque sabes que esa persona que la hace siempre ha sentido cierta envidia por tus logros o por tu manera de enfocar algo. No lo puedes evitar, cada uno es libre de pensar lo que quiera, así que lo mejor es que no hagas caso alguno.

You May Also Like