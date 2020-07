Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 12 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy la luna menguante en este signo va a contribuir a atenuar ciertos riesgos y a un sensación de recogimiento que te hará no tener demasiadas ganas de salir de casa. Ese espíritu un tanto solitario te va a venir muy bien para poner en orden ciertas cosas.

Tauro

El crecimiento personal y buscar lo que realmente deseas dentro de ti es lo que hoy te vas a plantear muy seriamente y con vistas a ciertos cambios en el futuro inmediato. Quizá valores dejar de hacer algo que ya no te da ninguna satisfacción.

Géminis

No querrás saber nada de alguien que se está poniendo pesado o pesada y que no hace más que llamar tu atención por el medio que sea. No es alguien que te convenga mucho, desde luego, así que harás bien si cortas de raíz esa relación.

Cáncer

Te gustará hacer algo casero, quizá una comida familiar especial o cualquier otro tipo de detalle que sepas que le hace ilusión a los más cercanos. Será un día en el que aprovechas para charlar de algún tema que conviene aclarar, pero todo te favorece.

Leo

Nadie te va a poner pegas para que hoy hagas algo quizá un poco insólito en ti, pero es cierto que no tienes que dar explicaciones a nadie así que te sentirás libre de hacer, decir o ir a donde te plazca. Sentirás un hálito de libertad muy importante.

Virgo

Si no hablas ese problema que crees tener con la pareja porque no entiendes muy bien algunas cosas o crees que la relación se está enfriando, no vas a solucionar nada. Mirar hacia otra parte y fingir que no pasa nada te pasará factura emocional muy pronto.

Libra

Vas asentir una alegría inmensa por una noticia que te dan o por un reencuentro con alguien que realmente te importa y ahora te has dado cuenta de lo importante que es esa persona en tu vida y de todo lo que significa. Nada ni nadie te podrá apartar de ella.

Escorpio

Debes fijarte en tu entorno para saber que no debes quejarte hoy de nada de lo que te sucede porque realmente no estás nada mal. Has recuperado algo, quizá un trabajo, que te es fundamental y por el que habías peleado. Si no lo has recuperado aún, lo harás pronto.

Sagitario

Te vendrá muy bien moverte, no dejar que el sedentarismo pueda contigo e incluso proponerte alguna rutina deportiva nueva, algo que no hayas probado y en la que puedas ponerte nuevas metas para mejorar tu organismo. Esos sí, hazlo con precaución.

Capricornio

No querrás moverte hoy demasiado y preferirás disfrutar en casa, con tus cosas o con placeres sencillos como la buena mesa o algo tranquilo. No estarás sin compañía, ya que estarán muy de acuerdo los que te rodean para llevar a cabo este plan.

Acuario

Tu imagen es importante para ti, pero no juegues a compararte con alguien que se supone que es mucho más perfecta o perfecto físicamente. Lo importante es que te quieras y que valores tus virtudes y las potencies. Tienes mucho que ofrecer.

Piscis

Por mucho que quieras, hoy no vas a alcanzar la tranquilidad total, ya que puede que hay alguien que te pida un favor y aunque no te apetecerá mucho tener que moverte y salir de casa o invertir tu tiempo en él, no te quedará más remedio que hacerlo.