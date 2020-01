Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 12 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es muy posible que, si tienes hijos, te planteen algún problema que no podrás resolver de inmediato. Lo mejor es que les escuches y estés a su lado intentando comprenderlos, aunque no descartes buscar ayuda exterior, no es nada negativo y te vendría muy bien.

Tauro

Obcecarse con un asunto y no querer escuchar nada sobre él que no sea lo que tu tienes en la cabeza no es una postura inteligente. Deja que los demás expongan sus ideas y que opinen libremente sin coartarles. Antes de tomar la decisión, vuelve a pensarlo.

Géminis

No te fuerces hoy a quedar con un amigo o una amiga si realmente no te apetece mucho y habías pensado en hacer otros planes. Explícaselo con amabilidad y hazle ver que también él o ella lo ha hecho en muchas ocasiones y tu no te has enfadado por ello.

Cáncer

Escucha a tu pareja porque hoy te va a explicar algo importante para la relación que quiere compartir contigo. Será algo que te hará sentir una mayor unión y comprensión mutua. Además, servirá para alejar ciertos temores infundados.

Leo

Vas a encontrar respuestas en cierta búsqueda y estás llegando a un nivel muy interesante para descubrir muchas cosas acerca de ti mismo. Eso puede cambiar mucho tus esquemas y tu mirada sobre las cosas y suponer una revolución interior, pero será muy positivo.

Virgo

No vas a dejar para más adelante darle solución a un asunto relacionado con casas o algún tipo de posesión familiar o herencia. Hoy te pones en contacto con una persona que te puede contar muchas cosas interesantes del pasado que debes conocer.

Libra

Te convendría escuchar a un familiar o un amigo cercano que te dará bastantes claves para solucionar una situación. Esa persona es mucho más objetiva que tu porque no tiene implicaciones emocionales y sin embargo conoce el asunto y a los implicados.

Escorpio

Echarás de menos a alguien querido, quizá un hijo o padres que no pueden estar ahora contigo porque el rumbo de sus o de la tuya vidas es otro y aunque sabes que necesitan ese afecto sabrás dárselo en la distancia. No te pongas triste, no hay porqué.

Sagitario

Tendrás mucha ilusión porque vas a dar comienzo a un cambio relacionado con el hogar, con tu entorno más cercano y que supone un gasto bastante grande, pero que también es una mejora considerable. Tendrás que poner mucha atención a cómo se desarrollan las obras.

Capricornio

No te empeñes en querer mantener una conversación con un familiar o con una persona muy cercana a la familia con la que realmente no tienes nada en común y que no es alguien a quien caigas especialmente bien. Un trato correcto, pero distante, será lo ideal.

Acuario

Físicamente no será hoy tu mejor día porque acusarás un poco un cambio de temperatura o el frío y no te apetecerá moverte demasiado ni salir de casa. Es mejor que te quedes reposando, pues aunque no es nada importante ni grave, te repondrás mejor.

Piscis

No te dejarán estar mucho en casa y vas a tener que responder a esos compromisos con amigos, pero en el fondo estarás feliz de hacerlo porque lo pasarás bien. Además, vas a empezar a pensar en un proyecto común de cara al verano que será mezcla de trabajo y placer.