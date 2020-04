domingo 12 de abril de 2020

Una jornada en principio apacible en la que probablemente no te quedará más remedio que estar pendiente de algún familiar. Eso no significa que dejes de atender otras responsabilidades o que te relajes con alguna película o un buen libro.

Procura ser todo lo responsable que puedas en todo lo que respecta a la salud y tu organismo, porque aunque no tengas problemas de ninguna clase, no estaría de más que te cuidaras especialmente en este momento. No hagas excesos de ningún tipo.

No querrás decirle a alguien lo que piensas de verdad porque te parece demasiado brusco y llevas razón de alguna manera. Intenta suavizar lo más posible esa noticia que no es agradable, en cualquier caso, muestra claramente tu buena voluntad.

Puede que no sea lo que más te apetezca, pero no te queda más remedio que interesarte por temas técnicos o relacionados con la tecnología. Supondrá un esfuerzo añadido, pero al final estarás contento de haber aceptado el reto. Te traerá ganancias de muchas maneras.

