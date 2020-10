domingo 11 de octubre de 2020

Si tienes hijos y ves que hay asuntos que se te escapan con ellos, es mejor que no se lo hagas ver de una manera obvia, es mucho más conveniente que intentes una estrategia de convencimiento y confianza. La confrontación no te serviría para nada.

No esperes mucho de alguien que normalmente va a lo suyo y no repara en los demás. Quizá lo mejor que puedes hacer hoy es dejar que pase el día sin esperar que nadie te venga a solucionar nada. Busca tu propio espacio y tu propio tiempo libre.

Aportar tu granito de arena es mucho más importante de lo que crees para una causa solidaria o justa y hoy alguien te lo va a recordar. No se trata de grandes cantidades de dinero que no tendrás, sino de un poco de empatía y buen hacer.

You May Also Like