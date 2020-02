Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 1 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aprovecha la jornada apara pararte a pensar un poco en el futuro y ver realmente lo que te interesa hacer de ahora en adelante. Aún estás a tiempo de cambiar muchas cosas que no te gustan y emprender una actividad distinta, algo radicalmente distinto.

Tauro

Te reunirás con alguien que te dará ciertas claves muy importantes para dar un paso adelante en un tema relativo a lo social o a lo político. Buscas cierto poder y ahora más que nunca estará al alcance de tu mano si sabes dar los pasos oportunos para llegar.

Géminis

Tu estrategia para apartarte de algo que no te convence o de negarte a hacer una tarea doméstica que no te gusta nada no dará muy buen resultado. No te queda más remedio que hacerlo y lo mejor es que te lo quites de encima cuanto antes.

Cáncer

Aunque tu carácter suele ser tranquilo y pausado, hoy estarás con muchas ganas de moverte de acá para allá y arrastrarás a alguien a probar una diversión nueva o cualquier cosa que no hayas hecho nunca. Ojo con los riesgos innecesarios.

Leo

Un día especialmente agradable porque consigues por fin superar una prueba emocional y no te faltará la energía para dejarlo claro delante de una persona que no ha sido nada beneficiosa para ti. Mentalmente sentirás una gran tranquilidad y felicidad por tu gran logro.

Virgo

Te conviene reponer fuerzas y sentirás cómo el día te favorece para ello y nadie te interrumpe en lo que decidas hacer. Si lo que más te apetece es quedarte en casa, no te aburrirás tampoco porque te hará compañía un buen libro o una buena película.

Libra

Puedes empezar de cero, aunque ahora no lo creas, si has tenido una ruptura con el pasado en el sentido que sea. SI se trata de un trabajo que has terminado o se ha terminado, date un breve descanso y comienza de nuevo. Sobre todo, no te quedes sin hacer nada, muévete.

Escorpio

Hoy encuentras más razones para dar un paso adelante y plantearte qué hacer con una relación en la que están surgiendo demasiadas desavenencias. Quizá un tiempo prudencial de alejamiento te ayude mucho a entender lo que quieres en realidad.

Sagitario

Cierta parte de tu mundo interior, quizá el más espiritual, se expande hoy y con eso te sientes en un viaje en el que buscas respuestas a muchas cosas. Ten en cuanta que todas están dentro de ti y que es allí donde realmente las vas a encontrar.

Capricornio

Si haces deporte solo los fines de semana, ten mucho cuidado y no pretendas batir ningún récord porque estás en riesgo de lesiones al intentar hacer cosas para las que no tienes preparación. Ojo con ese esfuerzo sobrevenido, es peligroso.

Acuario

No soportarás que te digan lo que debes de hacer y eso puede llevarte a cierta tensión con la pareja o con la familia. Tu espíritu más rebelde sale a la luz, aprovéchalo no sólo para discutir o imponerte, sino también para alcanzar metas importantes.

Piscis

Si sientes que una relación se está acabando, debes ser valiente y ver que el pasado no es una carga y que lo importante es el presente. Habla con esa persona y cuéntale lo que sientes de verdad. Quizá sea también una liberación para ella, no lo olvides.