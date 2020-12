Domil vestido de mujer: ‘Vi las extensiones ahí y dije hagamos algo divertido’

¿Recuerdan las historias de Domil Leira coqueteando con todo y peluca y el tema “Bichota”? ¡Ah!, pero también el video que grabó de Tik Tok con faldita “jeans” y moviendo la cadera ricamente.

Comentarios vienen y comentarios van sobre estas hazañas o travesuras del presentador de TVN. Le han dicho que salga del clóset, que ya es evidente, que cuándo es que dirá que es gay, que si no le da pena, etc. Bueno, él habló con día a día y nos dijo que “la gente necesita cosas con qué entretenerse, necesita sentir que tiene la potestad de opinar sobre algo y sentir que se les toma en cuenta, yo solo le doy el contenido para que lo hagan”.

Resaltó que al final no le afectan los comentarios, ya que ellos “solo están opinando en una red social, no es algo que vaya a marcar mi vida, es como decir ojos que no ven y corazón que no siente”.

“Un sabio filósofo veragüense dijo: vive, ama, sueña, pero hazlo con pasión!! Y definitivamente no se equivocó”.

“Vi las extensiones ahí y dije hagamos algo divertido”, nos contó Domil Leira sobre el controversial Tik Tok en el que sale vestido de mujer.

Desde hace unos meses sale con la chica llamada Annie, quien lo apoya en todas sus locuras y se ríen juntos como pareja. “Vi las extensiones ahí y dije hagamos algo divertido”, comentó Domil, quien se puso su falda.