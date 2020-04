Domil hace llamado a la inteligencia…los panameños no están haciendo caso

Para los panameños vale más beber que cuidarme de morir. “(Si usted hace caso no escriba que no todos son iguales)”.

Según Domil, se dice salga a votar y me quedo en casa, salga a pelear por sus derechos y me quedo en casa, quédese en casa y salgo porque estoy aburrido. “Coño”, exclamó.

You May Also Like