‘Dolor y Gloria’, seleccionada entre las semifinalistas para los Óscar

En el apartado musical, la película española competirá contra títulos taquilleros de Hollywood como “Avengers: Endgame”, “Frozen II”, “Joker” o “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Destaca la gran cantidad de cintas seleccionadas de Europa del este, que suponen la mitad de la lista de semifinalistas y son: “The Painted Bird”, de República Checa; “Truth and Justice”, de Estonia; “Those Who Remained”, de Hungría; “Honeyland”, Macedonia del Norte, y “Corpus Christi”, de Polonia.

