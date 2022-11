Dólar se llegó a cotizar en un máximo de $5.017 este martes

Ya se está volviendo costumbre escuchar y leer que el dólar supera su máximo histórico, pero es que la devaluación del peso no da tregua: en lo que va de 2022, el dólar ha superado en 15 oportunidades su precio máximo y este martes no fue la excepción, pues cerró en un promedio de $4.975,75 y llegó a cotizarse en un momento del día a $5.017,0 0

You May Also Like