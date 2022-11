dólar en Colombia sigue subiendo y ya dejó atrás la barrera de los $ 5.100

Entre tanto, de acuerdo con Juan Eduardo Nates, analista de Credicorp Capital, si bien por ahora todo se ubica en terrenos de calma, la misma Reserva Federal de Estados Unidos indicó que no es momento de realizar pausas en la lucha contra la inflación, razón por la cual se mantiene la expectativa de los mercados por lo que pueda pasar en los próximos meses, teniendo en cuenta que 2023 no será un año fácil.

El precio del dólar en Colombia no da tregua y sigue subiendo sin dar señales de que esta escalada se detendrá en el corto plazo, puesto que este jueves 3 de noviembre superó el máximo histórico que había dejado la sesión anterior, sino que alcanzó a estar por encima de los 5.100 pesos, gracias al panorama de temor e incertidumbre que hay entre los inversionistas, ya no solo por lo que pasa en otros países, sino por la inestabilidad de la economía nacional.

