Dodgers Dave Roberts contra firma Albert Pujols comentarios

Sin embargo, los periodistas no habrían obtenido la respuesta que hubiesen deseado ya que el timonel de Dodgers dijo que no hablaría sobre el tema de la llegada del veterano al equipo al cual dirige.

Dodgers de Los Ángeles sorprendió a todo el medio de la MLB este sábado 15 de mayo pues se dio a conocer que ha firmado a Albert Pujols como nuevo jugador del equipo para la Temporada 2021 de MLB. La mayoría de las reacciones hacia a esta noticia fueron positivas pero hubo a alguien que no le habría gustado. Nos referimos al mánager Dave Roberts quien ha dado a entender que no está de acuerdo con la llegada de Albert Pujols a Dodgers.

