Documentos revelan que el gobierno complicó a beneficiarios de DACA el sueño de la casa propia | Noticias Univision Inmigración

La carta indica además que desde al menos 2003, la FHA ha mantenido una política de que los ciudadanos no estadounidenses sin residencia legal “no son elegibles para préstamos asegurados por la FHA” y que esta misma política se incorporó en el Manual de Vivienda Unifamiliar en septiembre de 2015 durante el gobierno anterior, y establece claramente que en Estados Unidos los ciudadanos sin residencia legal no son elegibles para hipotecas aseguradas por la FHA”.

La misma respuesta la han ofrecido ante el Congreso, pero algunos demócratas insisten en que no queda claro por qué antes de 2018 se daban los préstamos y ahora no.

“Porque no cumplieron con los requisitos de la ley administrativa”, dijo Michael Martínez, abogado de Democracy Forward. “Porque si se saltaron esos pasos, nosotros podemos decir en un caso en una corte que este cambio no tiene vigencia, no tiene vigor”, agregó.

“De un día para otro los presidentes de los bancos, de los negocios, dijeron que ya no se aceptaban los préstamos de FHA, si la gente no podría mostrar la green card” (que eran residentes legales permanentes en Estados Unidos), dijo Diego Corzo, un agente de bienes raíces y dreamer.

