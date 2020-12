Doctorado a una vidia | La Prensa Panamá

Perseverancia: no obstante el poco eco y oído superficial característico de este lar, ha mantenido vivo por décadas su discurso de que la vía interoceánica debe ser una gran factoría de producción y servicios más que limitarse a pasar barcos, la lucrativa actividad de hoy. Carácter y capacidad de perdón: durante el régimen militar, fue desterrado siete veces y esa afrenta ha fortalecido su corazón de patriota. Si usted habla con Carlos Ernesto, no será tema esa humillación, a excepción que desempolve las misivas de amor, en la distancia, de su madre.

You May Also Like