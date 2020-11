Doctor Francisco Sánchez Cárdenas: pese a que los repuntes de COVID-19 se pueden controlar, el problema aún sigue

Este tweet mío le faltó un NO. “Esto No quiere decir que hemos salido del problema”— Francisco Sanchez Ca (@pachi142) November 10, 2020

“Siempre he sostenido que el utilizar y practicar las sencillas medidas de bioseguridad podemos todos trabajar y desarrollar nuestra economía. No queremos pasar día de la madre, Navidad y año nuevo encerrados, los negocios también cerrados y el panameño sin trabajo”, reflexionó el médico.

