Doctor Enrique Lau Cortés: ‘Necesitamos que la población se cuide a sí misma’

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, expresó este domingo que todo lo que se está haciendo en Panamá en la lucha contra la COVID-19 no tiene ningún sentido, si la población no hace lo que le corresponde.

“Necesitamos que la población se cuide a sí misma”, dijo Lau Cortés.

“Cada ciudadano decide que quiere hacer con su vida, aquellas personas que salen y no siguen las medidas de seguridad están arriesgando su vida. Nosotros podemos garantizarle la atención profesional y segura posible, pero no podemos garantizarle la vida si usted no se cuida y usted no hace lo que le corresponde”, advirtió.

Según el galeno, el sistema sanitario está haciendo lo que le corresponde, pero es la población la que juega un papel protagónico guardando las medidas de seguridad.

“Lo que estamos haciendo no va a servir de nada, porque jamás podremos tener frente a una actitud irresponsable los recursos suficientes para enfrentar esta pandemia”, enfatizó.

La Caja de Seguro Social inició su lucha contra el coronavirus con 20 camas de cuidados intensivos, cifra que ha aumentado a 160.

“Estamos teniendo un incremento de pacientes que necesitan hospitalizarse en las salas de nuestros hospitales, ya que el 14 % de la gente que viene al hospital requieren atención especializada porque se convierten en pacientes críticamente enfermos”, precisó.

“Se han realizado los ajustes necesarios para poder mantener a la Caja de Seguro Social siempre un paso adelante de la pandemia. Con la apertura económica sabíamos que estarían más personas en las calles y eso se traduce en más casos. Al tener más personas enfermas, vendrán más personas a los hospitales”, destacó.

Actualmente, la Caja de Seguro Social y el sistema sanitario panameño están trabajando en habilitar un área de la Ciudad de la Salud, donde se espera existan cerca de 300 camas de las cuales 84 son para UCI y 48 para UCRE, recalcó Lau Cortés.

Las declaraciones de Lau Cortés se dieron luego de una reunión que sostuvo con el equipo de alta dirección del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHDRAAM), para evaluar el programa de cirugías cardiovascular, puesto en marcha la semana pasada.

A la fecha se han realizado dos cirugías cardiovasculares, ambas consideradas exitosas, en donde la primera paciente se le ha dado de alta del CHDRAAM, y la segunda está por salir en dos días, manifestó.

Lau Cortés, junto al doctor José Croston, director médico del CHDRAAM, y el doctor Camilo Rodríguez, jefe del Programa de Cirugías Cardiovasculares de la CSS, realizaron reuniones este domingo para analizar el desenvolvimiento del programa de procedimientos operatorios cardíacos.

Para poner en marcha este programa se realizaron adecuaciones estructurales en la sala de recuperación de anestesia, donde se habilitaron cuatro camas con personal calificado suficiente y los equipos necesarios para recibir los pacientes que salen de cirugía cardiovascular.

El doctor Camilo Rodríguez, jefe de Cirugía Cardiovascular, señaló que “no se estaban haciendo las cirugías porque por la pandemia no había posibilidad de tener camas en cuidados intensivos. Ahora, ya tenemos dos pacientes operados y vamos por la tercera, seguiremos aumentando la capacidad operatoria”.

Recordó que el año pasado se hacían entre 12 a 13 cirugías cardiovasculares semanales.

Esta semana continuarán las cirugías en el Complejo Hospitalario y próximamente se podrán hacer operaciones cardiacas en el hospital de Aguadulce.

Este programa se vio afectado por efectos de la pandemia, ya que cerca de un 80% de las instalaciones de este hospital, se tuvo que adecuar para recibir a pacientes afectados por la Covid-19.

Lau Cortés dijo que en un mes se espera que se puedan realizar aproximadamente 28 cirugías cardiovasculares de pacientes que se encuentran hospitalizados en el Complejo Hospitalario, y también próximamente en el hospital de Aguadulce, en la provincia de Coclé, se realizarán cirugías del corazón, gracias a la adquisición de una máquina nueva de corazón-pulmón.

Además, informó que a través del Ministerio de Salud (Minsa) y la mesa conjunta de COVID-19, se han nombrado 30 médicos generales, 40 enfermeras, 20 técnicos de enfermería para la apertura de la sala “H” de cuidados intensivos, que representa al sistema de salud 24 camas, que ya están listas.

“Entre hoy y mañana está llegando este recurso humano para reportarse, y así fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja de Seguro Social y del sistema de sanitario panameño”, concluyó.

