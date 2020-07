Doce plantas de exterior que resisten al sol y al calor en balcones y terrazas

Sus hermosas flores tienen fama mundial y actualmente existen muchísimas variedades y tipos de tulipanes con morfologías muy diversas, que se pueden cultivar con facilidad no solo en jardines sino también en macetas y terrazas. Si están plantados en exterior no es necesario el riego, siempre y cuando las lluvias sean regulares. En periodos de sequía, sí conviene humedecer el suelo pero sin empaparlo.

Esta otra trepadora soporta de forma estoica cualquier inclemencia meteorológica . No necesita apenas de mantenimiento, no sufre mucho al sol y resiste estupendamente las altas y las bajas temperaturas. Además, sus posibilidades son múltiples tanto en formato vertical – cubriendo paredes, muros, porches, pérgolas y cercados- como dándole un uso de tapiz para cubrir trozos de tierra o parterres.

You May Also Like