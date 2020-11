Doce errores que debemos evitar cuando hablamos de sexo con nuestros hijos

No se trata solo de hablar o aportar información a los hijos, también es interesante e importante que ellos se expresen y hagan preguntas . “No hay que saber todas las respuestas, ni hay que contestar a cualquier cosa que ellos pidan saber, pero sí deben percibir que se les está escuchando, que los padres no hacen como que no han oído cierto comentario o pregunta y que lanzan balones fuera”.

La educación sexual debe ir más allá de la reproducción, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el propio acto sexual. “Por supuesto que esto puede prevenir embarazos no deseados e infecciones en el futuro, pero no es una educación óptima que abarque el sexo en su totalidad. Ésta debe incluir las diferentes versiones del sexo en la vida, que tienen que ver principalmente con el intercambio de la afectividad, el placer, la comunicación o la identidad ” aseveran.

Que los niños pregunten es un buen síntoma de la relación de confianza que tienen con sus padres. Si no se conoce la respuesta basta con admitirlo con naturalidad e intentar ayudarle para obtener esa información. Omitir su pregunta directamente puede llevarles a buscar respuestas en lugares o de fuentes equivocadas . “No tenemos que conocer todas las respuestas, no tenemos que responder a cualquier cosa ni mucho menos tenemos que dar cualquier dato sobre nuestra propia vida sexual, ya que esto puede generar desconcierto y romper cierta distancia necesaria que hay que guardar con ellos”.

Cuando los niños preguntan no hay que reprimir esta curiosidad con una regañina. “Educar en la culpa y el miedo en cuanto al sexo puede ser muy eficaz a la hora de evitar ciertas cosas, como embarazos innecesarios o enfermedades infecciosas, pero jamás hay que considerar que es infalible y no es en absoluto la mejor manera de educar para la felicidad y la responsabilidad ”, dicen los expertos.

Utilizar un lenguaje repleto de metáforas o fantasías puede ser un error ya que los niños muy pequeños (sobre todo los menores de 7 años) no están preparados cognitivamente para asociar ciertos símbolos con cosas reales. “Lo más probable es que no entiendan nada o que lleguen a conclusiones completamente erróneas. Se puede hablar con perfecta claridad y realismo con un niño muy pequeño, llamando a las cosas por su nombre ; solo hay que hacerlo de manera sencilla para que entienda de qué estáis hablando”, explican los psicólogos.

Educar va mucho más allá que proporcionar meros datos informativos a los hijos que ellos mismos podrían obtener en un libro o un folleto. Se trata de comunicarse con ellos de manera abierta con el objetivo de que los niños sean mas hábiles manejándose con el tema y pueda tener una vivencia saludable al respecto. “Presuponer que el sexo no es importante, que ciertas cosas relacionadas con el sexo no van a ocurrirle jamás a tus hijos o que ya llegará el momento para que se enteren de algunas cosas resulta ingenuo”, aseguran los expertos.

