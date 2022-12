Doce detenidos por una “violenta” pelea en el último derbi sevillano con más de 100 radicales

Los investigadores, en relación con la reyerta, realizaron diligencias durante más de un mes para la identificación y localización de los responsables del encuentro “violento”. Como resultado de las gestiones, se ha detenido a doce miembros ultras de ambas aficiones , once en Sevilla y uno en Córdoba, así como un imputado no detenido en la capital hispalense.

