Doce consejos para abordar con los niños la pérdida de un ser querido

Hay que utilizar palabras y frases adecuadas a cada edad y su capacidad de comprensión. Atender a sus preguntas y explicarle cómo se ha producido la muerte si lo necesita saber. Es completamente contraproducente usar expresiones del tipo ‘se ha ido de viaje’, fingir que no ha pasado nada, que la vida no va a cambiar o resistirnos a usar palabras como ‘muerte’ o ‘morir’.

No conviene esperar días y mucho menos semanas para comunicar la noticia al niño. Los niños tienen mucha imaginación y tienden a la fantasía, lo que podría llevarles a desarrollar miedos y sentimientos de culpa que podrían enquistarse y de los que podría costarles mucho tiempo recuperarse. Hay que buscar un momento tranquilo y sin interrupciones para contarle lo que ha pasado. Dejar que exprese lo que desee pero no forzarle si se nota que no quiere hacerlo en ese momento.

La edad y el desarrollo cognitivo y emocional de cada niño desempeñan un papel fundamental en la interpretación y comprensión de la muerte . Hasta los tres o cuatro años no suelen comprender su significado y en torno a los cuatro la muerte es algo similar al sueño, no la asocian a algo definitivo – mantienen la esperanza de que la persona fallecida vuelva o es frecuente que expresen que hablan con ella-.

