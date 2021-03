Doblete de Messi y el FC Barcelona se acerca al Atlético de Madrid

El autor del gol del Huesca atendió a los medios y habló sobre el penalti que le señalaron a favor: “El portero me chocó y es penalti. Son como todas. Los blancos quien penalti y los granas, no. Hay que seguir remando” . Además, Rafa Mir elogió a un Messi desequilibrante en el partid. “El 10 es muy determinante. ¿Qué voy a decir de Messi? Juegan con uno más”.

