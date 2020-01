Doblete de Gabriel Jesus mantiene al Manchester City en pos del Leicester

“Fue frustrante por diferentes razones”, declaró Lampard a BT Sport al final del encuentro. “En la primera mitad, el partido estaba para ser ganado. No fuimos lo suficientemente implacables. Logramos el gol y tuvimos la posesión, pero no matamos el partido”, lamentó el técnico.

“Es difícil. El trabajo no consiste en comprar, sino en trabajar con los jugadores en la cancha. Es algo que es muy difícil para nosotros porque no tenemos tiempo para hacerlo”, declaró Mourinho al término del duelo.

El Everton, que desde la llegada de Ancelotti contaba sus partidos por victorias, no dejó de ser una amenaza para el City, especialmente tras el gol de otro brasileño, Richarlison (71), pero no consiguió empatar.

