dobla el precio y costará 1.200 millones

Laporta desveló, en su comparecencia ante la prensa del pasado lunes, que el proyecto sufrirá algunas matizaciones como la creación de otra anilla con zona VIP para no tener que pasarles a la tercera gradería. De hecho, miembros de la comisión encargada del Espai Barça ha estado desde junio visitando estadios alrededor del mundo, como el Santiago Bernabéu, San Mamés, el Tottenham Hotspur Stadium y el US Bank de Minneapolis como inspiración para el Camp Nou.

El club se comprometía a no pasar tres líneas rojas durante el plan de financiación original: la remodelación no costaría dinero a los socios , pagar las obras no pondrían en riesgo la gestión deportiva y nunca se hipotecaría el patrimonio del club como garantía de pago.

