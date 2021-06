DNI, tarjetas y carné de conducir en la misma app

“La nueva cartera digital europea será capaz de gestionar y almacenar de forma segura los detalles de pagos y también permitirá a los ciudadanos de la UE guardar sus contraseñas para registrarse en páginas web gubernamentales y pagar impuestos ”, informaban fuentes conocedoras del asunto a Financial Times. Asimismo, podrás llevar en ella tus carnés y tarjetas, como el DNI o el de conducir. No obstante, según dichas fuentes, esta billetera no solo dará acceso unificado a los diferentes servicios públicos, también a los de empresas privadas .

