Dmitry Bivol retiene título semipesado AMB superando a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez

Después de derrotar inobjetablemente a la estrella mexicana Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el ruso Dmitry Bivol volvió a causarle una herida profunda a los fanáticos mexicanos al boxeo cuando derrotó por decisión unánime al mazatleco Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en la pelea estelar de una cartelera efectuada este sábado en la Etihad Arena de Abu Dhabi, Arabia Saudita.

Los jueces votaron (118-110, 117-111 y 117-111) a favor del ruso de 31 años.

“Me probé a mí mismo que puedo ser el mejor tipo del mundo”, dijo Bivol, el boxeador libra por libra número 8 de ESPN. “… El león no es el animal más grande de la selva, pero es el rey. El ‘Zurdo’ es más grande que yo; no importa”.

Bivol was the more effective fighter, landed the harder punches & landed nearly 6 jabs per round, averaging 34 thrown per round. Zurdo missed with 88% of his thrown punches. #BivolZurdo #BivolRamirez pic.twitter.com/AmCoaZsrhb

