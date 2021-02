Djokovic sigue adelante en Australia tras romper raqueta

“Lo que estamos pasando no es normal. No estamos acostumbrado a esto”, señaló Djokovic tras un partido en el que acumuló 23 aces ante el sexto preclasificado del torneo. “Los mejores del tenis suelen estar en perfectas condiciones físicas”.

“Fue un alivio para mí. Eso sí, no lo recomiendo como método de alivio emocional, si podemos llamarlo así”, añadió entre risas. “Por supuesto que no estoy orgulloso de algo así, pero uno tiene que lidiar con distintas emociones. Es una batalla consigo mismo. Todos somos muy diferentes. Tengo mis propios demonios contra los que debo luchar para ganar”.

You May Also Like