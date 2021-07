Djokovic se jugará su sexto Wimbledon contra Berrettini, primer finalista italiano en la historia del torneo

Berrettini tiene ante sí una oportunidad de oro no sólo para conseguir su primer Grand Slam, que ya es motivación más que suficiente, sino que además puede darle el primer Wimbledon a su país . Nunca antes había llegado un tenista italiano a una final en el césped del All England Club. Ya ha mejorado las semifinales que logró Nicola Pietrangelli en 1960 y tratará de encumbrar su mejor mes que comenzó con la conquista del torneo de Queen’s, hasta ahora su mayor éxito.

