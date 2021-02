Djokovic se defiende de las críticas y asegura que jugó lesionado en Australia: “Me desgarré el oblicuo”

Novak Djokovic continúa con su persecución a Rafa Nadal y Roger Federer como el tenista con más títulos de Grand Slam, logrando su 18º trofeo por los 20 del español y el suizo. El Open de Australia que ha conquistado en la mañana de este domingo, ha sido, sin embargo, uno de los torneos que ha traído más polémica, por una supuesta lesión que ha arrastrado durante la gran parte del Abierto.

En su partido contra Fritz tuvo que ser atendido por los servicios médicos por un dolor en la zona abdominal que el propio Djokovic aseguró que podía costarle su continuidad en la competición. Al verle superar sin mayores complicaciones el resto de sus eliminatorias, el serbio fue el foco de varias críticas por exagerar sus dolencias.

Sin embargo, tras conquistar su tercer Open de Australia consecutivo, Djokovic quiso defenderse y acordarse de sus detractores. “Me desgarré el oblicuo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera pero comprobaréis a final de año cuando salga el documental que he estado grabando estos días la recuperación que he llevado a cabo”, aseguró.

El número uno del mundo admitió su nueva estrategia para planificar el calendario a sus 33 años. “No pienso en que me esté haciendo mayor pero tengo que ser más inteligente a la hora de confeccionar mi calendario. Voy a dedicar particular atención a los Grand Slam ya que mi principal objetivo es conseguir tantos como pueda”, comentó.