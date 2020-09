Djokovic, Nadal y Halep se abren paso a los cuartos en Roma

Matteo Berrettini, el romano que llegó a las semifinales del U.S. Open el año pasado, doblegó 7-6 (5), 7-6 (1) a su compatriota Stefano Travaglia en un duelo en que ambos jugadores registraron la misma cantidad de winners (17) y errores no forzados (28). Ahora Berettini se prepara para un choque con Casper Ruud, que derrotó 6-2, 7-6 (6) a Marin Cilic.

Debido a que el marcador estaba empatado 5-5 y no era tiempo de cambiar de cancha, el serbio se desplomó en uno de los nuevos palcos instalados detrás de la zona de toallas para los jugadores —que se encuentran ahí porque los recogepelotas no tienen permitido por ahora ofrecer el servicio de entrega de toallas a raíz de la pandemia de coronavirus.

