Djokovic doma a Tsitsipas y reina en Dubái por quinta vez

“Sólo estoy agradecido de estar jugando bien, y que me siento bien”, dijo Djokovic. “Trato de no prestar atención a pronósticos”.

“Trato de disfrutar el momento que estoy viviendo”, dijo Djokovic, de 32 años. “Este es uno de los mejores inicios de temporada en mi carrera. Me siento a gusto en la pista. Vengo jugando excelente en canchas duras. Es mi superficie en la que he conseguido mis mejores resultados y la favorita”.

