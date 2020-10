Djokovic da otro pelotazo a un juez de línea, pero esta vez no es descalificado

Esta vez, ‘Nole’ no fue castigado por lo sucedido, ya que no hay ningún tipo de intención en el golpeo de la pelota, ya que simplemente fue un rebote que tuvo la mala suerte de irse hacia el árbitro.

Ya lo advirtió después de lo ocurrido en el US Open: “No puedo prometer que no vuelva a hacerlo”. Y ha sido en el siguiente Grand Slam, Roland Garros, cuando Novak Djokovic ha vuelto a darle un pelotazo a un juez de línea.

