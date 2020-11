Djokovic comienza arrollador en Londres ante Schwartzman y Medvedev le toma la medida a Zverev

Y es que Schwartzman fue el primero en quebrar, en el tercer juego, pero ya no volvió a tener ninguna oportunidad más al resto, ni siquiera un ‘deuce’ para poder inquietar. ‘Nole’ reaccionó rápido, recuperó en el siguiente juego la desventaja y a partir de ahí esperó su oportunidad, que le llegó en el octavo juego. El serbio apretó y le arrebató otro saque clave al argentino, que no pudo evitar perder la manga.

