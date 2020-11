Djokovic apoya la creación de un plan contra la violencia de género en la ATP tras el ‘caso Zverev’

El serbio Novak Djokovic se mostró a favor de crear una política contra la violencia de género en la ATP tras las acusaciones de malos tratos que ha recibido Alexander Zverev por parte de su expareja Olga Sharypova.

La exnovia del jugador alemán acusó al tenista de malos tratos cuando estos mantenían una relación en 2019, algo que ha negado repetidamente Zverev, calificándolo como falso.

Preguntado sobre si la ATP debería tomar partido en esto y crear un plan o política contra la violencia de género, como ya hacen otros deportes, Djokovic se posición a favor.

“He oído lo que ha pasado, pero no sabemos lo que realmente ha ocurrido. Conozco a Zverev desde muy pequeño y he tenido una buena relación con él siempre. Por supuesto que no apoyo ningún tipo de violencia. ¿Que la ATP desarrolle una política contra la violencia de género? ¿Por qué no? Creo que no hemos tenido casos de estos en la historia de este deporte. Quizás este caso inspire para que la ATP desarrolle un plan sobre esto”, explicó Djokovic en rueda de prensa.

El serbio también apuntó que no ha notado que la relación del resto de tenistas con Zverev haya cambiado y que no ha hablado con el alemán del tema, aunque le ha ofrecido su ayuda si necesita hablar.

Ya centrado en el tenis, Djokovic pasó este viernes a las semifinales de las Finales ATP, donde se medirá al austríaco Dominic Thiem este sábado a las 14:00 GMT.

“Perdí contra él el año pasado. Tengo mucho respeto por él y por su ética de trabajo. Son semifinales y espero una dura batalla. Es un ganador de Grand Slam, ese es un gran impulso por él, porque se ha quitado mucha presión y expectativas, y puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo antes”, dijo el de Belgrado.