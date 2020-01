División entre republicanos | La Prensa Panamá

La posición de Bush sobre la investigación de células troncales no concuerda con la de muchos estadounidenses, según la encuesta de opinión más reciente llevada a cabo por CBS News . El 58% aprueba la investigación médica que utiliza células troncales embrionarias y el 31% no está de acuerdo. Al preguntar si la investigación de células troncales con financiamiento federal debería ampliarse, el 37% dijo que sí, mientras que el 17% por ciento dijo que el apoyo federal existente es suficiente.

You May Also Like