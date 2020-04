Disyuntiva entre colegios y padres de familia por cobro total de las mensualidades

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), tampoco ha dado una dirección o recomendación sobre el particular. Este diario ha solicitado su opinión, pero no se ha dado respuesta.

Explica que en muchos casos no se están impartiendo las clases a través de las plataformas virtuales,” simplemente se están mandando asignaciones que tiene que ser atendidas y explicadas por los padres. No hay interacción con los profesores”, dijo el vocero de la Unadepa.

