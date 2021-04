Disturbios en EE UU tras la muerte de un joven negro por un disparo de un policía que recuerda al caso de George Floyd

“Un minuto después, llamé y respondió su novia, que era la copiloto en el vehículo, y me dijo que le habían disparado . Enfocó la videollamada al lado del conductor y él estaba tirado allí sin vida”, explicó Katie a los medios congregados el domingo por la tarde. “Escuché una discusión y a los oficiales de policía decir: Daunte, no corras”, concluyó.

Sin embargo, la versión de la madre del joven es totalmente distinta. Según la mujer, Katie, él la llamó mientras lo detenían para obtener información sobre el seguro del vehículo, porque le había regalado el coche hacía poco tiempo. Katie afirma que Wright le dijo que lo habían detenido porque tenía ambientadores colgando de su espejo retrovisor, un dato que la policía no ha confirmado ya que no ha especificado que norma de trafico había incumplido.

