Distorsión y realidad

En tiempos recientes no se dejan de oír de cuando en cuando comentarios por demás tendenciosos e infundados contra la cooperación económica chino-latinoamericana en general y chino-panameña en particular, letanías como que hay que ser “vigilantes y cuidadosos” con la relación con China, que “la inversión china viene con ataduras”, que “usualmente viene de la mano de malas condiciones laborales y efectos adversos al medio ambiente”, y que cuidado “que estafen a los panameños” y, etcétera.

