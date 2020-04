Distintas causas… ¿Mismo destino? Qué diferencias y similitudes hay entre la crisis del coronavirus y la de 2008

“Esta no es una crisis que esté provocada por malas decisiones o malas políticas”, aclara a 20minutos el investigador de Elcano Enrique Feás . En este caso el sistema financiero no se rompe del todo, como sí ocurrió entonces, simplemente se agujerea por culpa de una crisis sanitaria sin precedentes. El Gobierno español, por ejemplo, ha insistido en que primero “hay que acabar con el virus” para posteriormente abordar la recuperación, que muchos Estados se han empeñado en llamar “reconstrucción”. Consiste en hacer arreglos, no en levantar el sistema de nuevo.

Hay generaciones que no salen de su asombro. Vivieron hace doce años el estallido de la crisis económica de la que muchos sectores siguen pagando el peaje. La quiebra de Lehmann Brothers dio paso a una recesión sin precedentes. Y cuando el mundo parece no haberse recuperado del todo, el coronavirus avisa de una posible ruptura financiera. “Será peor, mucho peor”, sostuvo la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva . Pero, ¿qué pueden tener en común la crisis económica de 2008 con lo que puede provocar la actual?

