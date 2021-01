distinciones importantes para el análisis

Los gremios de la salud, por otra parte, son más bien organizaciones de tipo sindical cuyo objetivo fundamental es velar por el mejoramiento de las condiciones laborales de sus agremiados en las instituciones estatales. Ejercen su accionar exclusivamente en el sub sector público. Por lo general, funcionan de manera esporádica activándose oportunamente ante situaciones de crisis. Sin embargo, en momentos en que existe descontento y tensión, tienen la particularidad de poder arrastrar a todo el sub sistema público de salud, incluso a la membresía de las organizaciones científicas, a situaciones de enfrentamiento.

